Головне за ніч та ранок четверга, 5 грудня: майже 170 боєзіткнень, Єрмак в США, санкції проти грузинських політиків

У ніч на 5 грудня сили протиповітряної оборони збили 30 російських ударних безпілотників.

Ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, також атакував Україну 44-ма ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Курськ, РФ).

Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

12 безпілотників локаційно втрачено, один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 168 боєзіткнень, 82 - на Покровському та Курахівському напрямках.

Ворог 22 рази штурмував позиції наших захисників на Курщині.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 штурмів наших позицій неподалік Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1580 російських окупантів, 13 танків, 22 бронемашини. Загалом Росія вже втратила в Україні 748 950 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія окупувала Благодатне, йдеться в оновлених даних мапи Deep State.

За даними аналітиків, росіяни просунулися в Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка. Однак, за їхньою інформацією, є успіхи і в захисників: вони звільнили Новий Комар (Донецька область).

"Сили Оборони України відновили контроль над Новим Комарем", – йдеться у повідомленні.

Українська делегація, яку очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак, зустрілася з представниками новообраного президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Єрмак поспілкувався з радником Білого дому з питань національної безпеки Майком Вальсом і спецпредставником США щодо України Кітом Келлоггом.

Джерела агентства не надали подробиць, про що йшлося під час зустрічі.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти "тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну".

Санкції стосуються 20 осіб, зокрема Бідзіни Іванішвілі – лідера "Грузинської мрії" Іраклія Кобахідзе – прем'єра. Усі обмежувальні заходи – а їх загалом дев'ять включно з блокуванням активів – впроваджені на десятиліття. Указ щодо санкцій уже опублікували на президентському сайті.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не має наміру ставити на голосування законопроєкт щодо 24 мільярдів доларів військової підтримки для України на наступний рік.

Як пише "Європейська правда", республіканець пояснює свої дії тим, що "обрання Дональда Трампа президентом змінює динаміку російської війни проти України". На думку Джонсона, чинний до 20 січня глава держави Джо Байден, який подав до парламенту запит на виділення коштів, "вже не може ухвалювати такі рішення".

Спікер закликає "зачекати на інавгурацію новообраного президента, щоб отримати вказівки щодо цього питання від нового головнокомандувача".

Відставка уряду Мішеля Барньє у Франції матиме негативний вплив на військову підтримку України, попередив міністр оборони Себастьєн Лекорню, якого розглядають як одного з кандидатів на посаду прем'єра.

Як пише Reuters, більшу частину допомоги з боку Франції складає застаріла техніка, яку передають нашій державі після того, як її замінюють на нову. Проте провал затвердження бюджету на 2025 та політична криза ставлять цю схему під загрозу. Вже цьогоріч Париж не виконав свою обіцянку щодо виділення 3 мільярдів євро на підтримку України – реальна сума трохи перевищила 2 мільярди.

Якщо у новий рік країна зайде зі старим бюджетом, то міністерство оборони не зможе виконати свій план щодо фінансування сфери безпеки на 50 мільярдів євро. Дефіцит складе близько 3,3 мільярда євро. Це означатиме відсутність нових закупівель і, як наслідок, припинення передачі Києву озброєння.

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