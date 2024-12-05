Суд залишив без змін запобіжний захід для підозрюваного в убивстві Фаріон

Сьогодні, 5 грудня, у Львівському апеляційному суді розглядали апеляцію щодо запобіжного заходу В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

Як пише Суспільне Львів, суд залишив йому без змін запобіжний захід: тримання під вартою без права на заставу.Засідання розпочалося о 13:00 у Львівському апеляційному суді.

Захист Зінченка просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу, агрументуючи це тим, що немає жодного прямого доказу проти підозрюваного. І те, що він раніше не судимий.

Натомість прокурори вважають підозру обґрунтованою. І просять залишити запобіжний захід без зміни – тримання під вартою без застави.

Підозрюваний В’ячеслав Зінченко та один із його адвокатів Ігор Сулима брали участь у засіданні за допомогою відеозв’язку. Також у залі суду присутня мама підозрюваного Зінченка і його група підтримки.

Близько 13:45 судді пішли у нарадчу кімнату перед цим заслухавши сторони обвинувачення та захисту.