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Суд залишив без змін запобіжний захід для підозрюваного в убивстві Фаріон

Захист Зінченка просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу.

Суд залишив без змін запобіжний захід для підозрюваного в убивстві Фаріон
В'ячеслав Зінченко
Фото: Суспільне Львів

Сьогодні, 5 грудня, у Львівському апеляційному суді розглядали апеляцію щодо запобіжного заходу В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон

Як пише Суспільне Львів, суд залишив йому без змін запобіжний захід: тримання під вартою без права на заставу.Засідання розпочалося о 13:00 у Львівському апеляційному суді. 

Захист Зінченка просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу, агрументуючи це тим, що немає жодного прямого доказу проти підозрюваного. І те, що він раніше не судимий.

Натомість прокурори вважають підозру обґрунтованою. І просять залишити запобіжний захід без зміни – тримання під вартою без застави.

Підозрюваний В’ячеслав Зінченко та один із його адвокатів Ігор Сулима брали участь у засіданні за допомогою відеозв’язку. Також у залі суду присутня мама підозрюваного Зінченка і його група підтримки.

Близько 13:45 судді пішли у нарадчу кімнату перед цим заслухавши сторони обвинувачення та захисту.

  • У листопаді цього року підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою до 12 січня 2025 року.
  • Ірину Фаріон вбили 19 липня. Ймовірного виконавця замаху затримали у Дніпрі вже за тиждень.
  • В'ячеслав Зінченко заперечив свою провину. Йому було обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внести заставу. 
  • Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська та політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".
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