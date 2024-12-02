Лікаря та службовця ТЦК на Київщині підозрюють у хабарництві

Викрили та повідомили про підозру лікарю столичної лікарні, держслужбовцю РТЦК та СП м. Києва і цивільній особі. Їх підозрюють у хабарництві.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора.
Експрацівник столичного військкомату залучив до злочинної схеми переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон чинного працівника РТЦК та лікаря міської лікарні.
Медпрацівник надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. В результаті таких дій підозрюваних військовозобов'язані чоловіки отримували можливість виїхати за кордон.
Під час досудового розслідування задокументовано отримання "послуг" підозрюваних чотирма військовозобов’язаними чоловіками. Один з них, використовуючи висновок ВЛК та "тимчасове посвідчення військовозобов’язаного" з даними щодо виключення його з військового обліку, перетнув державний кордон України.
Вартість послуг з ухилення від мобілізації становила від 6 до 12 тис доларів США за одну людину.
Всім трьом інкриміновано пособництво в ухиленні від призову на військову службу (ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України). Крім того, лікарю інкриміновано сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а експрацівнику військкомату – сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи.
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