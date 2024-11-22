Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
ГоловнаСуспільствоВійна

На Закарпатті викрили чергову схему для ухилянтів. Серед затриманих посадовці ТЦК, ВЛК, лікар та експоліцейські

Схема передбачала фіктивне встановлення діагнозів про психологічні розлади. Ці діагнози дозволяли “клієнтам” виїхати за кордон.

На Закарпатті викрили чергову схему для ухилянтів. Серед затриманих посадовці ТЦК, ВЛК, лікар та експоліцейські
Фото: Офіс Генпрокуратура

На Закарпатті викрили чергову схему ухилення від мобілізації, а шістьом її учасникам повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Підозрюваним інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України).

До злочинної групи входили начальниця відділу ТЦК та СП, членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний громадянин. 

За даними слідства, вони діяли з серпня 2023 року, допомагаючи військовозобов’язаним уникати мобілізації на підставі підроблених медичних висновків. 

Схема передбачала фіктивне встановлення діагнозів про психологічні розлади, «лікування» у стаціонарі та отримання документів про непридатність до військової служби. Надані так звані «білі» квитки дозволяли чоловікам виїхати за кордон під час війни.

Вартість таких послуг становила від 9 до 14 тисяч доларів. Правоохоронці зафіксували два випадки передачі грошей загальною сумою 18 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів, відсторонення від посад та перевіряється їх причетність до аналогічних правопорушень. Проводяться обшуки та вивчається медична документація.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies