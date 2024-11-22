Схема передбачала фіктивне встановлення діагнозів про психологічні розлади. Ці діагнози дозволяли “клієнтам” виїхати за кордон.

На Закарпатті викрили чергову схему ухилення від мобілізації, а шістьом її учасникам повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Підозрюваним інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України).

До злочинної групи входили начальниця відділу ТЦК та СП, членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний громадянин.

За даними слідства, вони діяли з серпня 2023 року, допомагаючи військовозобов’язаним уникати мобілізації на підставі підроблених медичних висновків.

Схема передбачала фіктивне встановлення діагнозів про психологічні розлади, «лікування» у стаціонарі та отримання документів про непридатність до військової служби. Надані так звані «білі» квитки дозволяли чоловікам виїхати за кордон під час війни.

Вартість таких послуг становила від 9 до 14 тисяч доларів. Правоохоронці зафіксували два випадки передачі грошей загальною сумою 18 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів, відсторонення від посад та перевіряється їх причетність до аналогічних правопорушень. Проводяться обшуки та вивчається медична документація.