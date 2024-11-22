На фронті за минулу добу відбулось 190 бойових зіткнень, - Генштаб

Розпочалась 1003 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 190 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 51 авіаційний удар, скинувши 85 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 139 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 900 дронів-камікадзе.

Ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Греківка, Райгородка, Кузьминівка, Серебрянка, Лиман, Торецьк, Щербинівка, Олександро-Калинове, Іванопілля, Олександропіль, Чумацьке, Пустинка, Андріївка, Курахове, Улакли, Янтарне та Велика Новосілка. Один удар по важливій цілі противника завдали минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони.

На Харківському напрямку ворог десять разів проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла вісімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва. Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

48 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати рубежі, зайняті Силами оборони України.

14 атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки, що на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші оборонці відбили 29 атак загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських окупантів склали 1050 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 13 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, РСЗВ, один засіб ППО, один БпЛА оперативно-тактичного рівня, вісім ракет, 32 автомобіля та одиницю спеціальної техніки окупантів.