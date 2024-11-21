Окупаційна російська армія атакувала 4 громади Сумщини

Сьогодні, 21 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська та Лебединська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 23 вибухи.

Зокрема, у Лебединській громаді внаслідок падіння ракети пошкоджено чотири приватних будинки, нежитлове приміщення, приміщення навчального закладу.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та дронами.

Також мінометами окупаційна армія била по Хотінській та Білопільській громадам.