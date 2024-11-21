Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційна російська армія атакувала 4 громади Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів області.

Окупаційна російська армія атакувала 4 громади Сумщини
Окупаційна російська армія атакувала 4 громади Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 21 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська та Лебединська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 23 вибухи. 

Зокрема, у Лебединській громаді внаслідок падіння ракети пошкоджено чотири приватних будинки, нежитлове приміщення, приміщення навчального закладу.

Підписуйтесь на наш Google News

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та дронами. 

Також мінометами окупаційна армія била по Хотінській та Білопільській громадам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies