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Міноборони випробує нові зразки жіночої зимової форми

Міноборони покращує речове забезпечення військовослужбовиць.

Міноборони випробує нові зразки жіночої зимової форми
Фото: Міноборони

Міноборони України починає проведення військових випробувань нового зимового одягу та білизни, розроблених для військовослужбовиць з урахуванням антропометричних даних.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Йдеться про: 

  •  зимові вітровологозахисні куртки та штани,
  •  білизну для холодної погоди (сорочку та кальсони).

«Міноборони покращує речове забезпечення військовослужбовиць, вносить конструктивні зміни в одяг та засоби індивідуального захисту, з урахуванням антропологічних особливостей жінок. Маємо за мету розробити нову куртку та штани зимові, а також демісезонну та зимову натільну білизну. Маємо забезпечити жінок зручним одягом, який відповідатиме їх потребам та дозволить ефективніше виконувати бойові та спеціальні завдання»‎, — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Основні вимоги до зазначених предметів визначені технічними специфікаціями Міноборони. З ними можна ознайомитися на офіційному цифровому порталі «‎Партнер МОУ»‎ в розділі «‎ТС/ТУ/Оголошення»‎ (далі – «‎Технічні специфікації Міністерства оборони України на предмети для речового забезпечення»‎ – «‎Польова форма одягу»‎ та «‎Натільна білизна»‎).

«Запрошуємо зацікавлених виробників (постачальників) повідомити до 25 листопада 2024 року Центральне управління розвитку матеріального забезпечення та Командування Сил логістики ЗСУ щодо можливості виготовлення та надання на безоплатній основі для проведення військових (дослідних) випробувань не менше 11 комплектів (одиниць) зазначених вище предметів. Всі заяви щодо участі у випробуваннях повинні подаватися виключно через портал «Партнер МОУ», — ідеться в повідомленні Міноборони України.

Міністерство оборони прагне до забезпечення рівних умов служби для всіх військовослужбовців, впровадження інновацій, які підвищують комфорт та ефективність наших захисників та захисниць, а також розширення кола постачальників.

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