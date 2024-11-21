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Обстріли Дніпропетровщини: у Дніпрі троє постраждалих, до 31 зросла кількість жертв у Кривому Розі

Ворог також обстріляв Нікопольщину, є пошкодження.

Обстріли Дніпропетровщини: у Дніпрі троє постраждалих, до 31 зросла кількість жертв у Кривому Розі
обстріли Кривого Рогу
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

В Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ранкових обстрілів РФ по Дніпру та Кривому Рогу. Через російські атаки постраждали понад 30 осіб, є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА.

"Троє постраждалих у Дніпрі. І 31 – у Кривому Розі. Там же, за уточненими даними, 9 пошкоджених багатоквартирних будинків, понівечені 3 адмінбудівлі, пошта, магазин, лінія електропередач", – ідеться у повідомленні. 

Цілий день у містах працюють відповідні служби, ліквідовуючи наслідки атак. Людям допомагають психологи і волонтери. 

Також російські війська здійснили атаки на Нікопольщину. Район обстрілювали зі ствольної артилерії, вдарили дроном-камікадзе. Під обстрілами опинилися Нікополь та Марганецька громада. Без постраждалих.

21 листопада вранці РФ атакувала промислове підприємство і центр реабілітації в Дніпрі. Ворог здійснив удар міжконтинентальною балістичною ракетою.

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