Обстріли Дніпропетровщини: у Дніпрі троє постраждалих, до 31 зросла кількість жертв у Кривому Розі

Ворог також обстріляв Нікопольщину, є пошкодження.

В Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ранкових обстрілів РФ по Дніпру та Кривому Рогу. Через російські атаки постраждали понад 30 осіб, є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА.

"Троє постраждалих у Дніпрі. І 31 – у Кривому Розі. Там же, за уточненими даними, 9 пошкоджених багатоквартирних будинків, понівечені 3 адмінбудівлі, пошта, магазин, лінія електропередач", – ідеться у повідомленні.

Цілий день у містах працюють відповідні служби, ліквідовуючи наслідки атак. Людям допомагають психологи і волонтери.

Також російські війська здійснили атаки на Нікопольщину. Район обстрілювали зі ствольної артилерії, вдарили дроном-камікадзе. Під обстрілами опинилися Нікополь та Марганецька громада. Без постраждалих.

21 листопада вранці РФ атакувала промислове підприємство і центр реабілітації в Дніпрі. Ворог здійснив удар міжконтинентальною балістичною ракетою.