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Британський міністр оборони заявив про «найменш стабільну» ситуацію на фронті в Україні через посилання атак РФ

Гілі також наголосив на ескалації з боку РФ.

Британський міністр оборони заявив про «найменш стабільну» ситуацію на фронті в Україні через посилання атак РФ
Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі заявив депутатам парламенту, що лінія фронту в Україні «менш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення», оскільки Росія посилює свої атаки, передає Sky News.

Гілі сказав, що відбулася «явна ескалація» з боку російського диктатора Володимира Путіна та росармії. Також британський міністр відзначив посилення атак на цивільну інфраструктуру і зіслався на інформацію в медіа про новий тип ракет, які застосувала Москва проти нашої держави. Виступаючи перед Комітетом оборони у парламенті, Гілі назвав це «серйозним моментом».

«Сьогодні військова розвідка покаже, що лінія фронту зараз менш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного російського вторгнення 22 лютого, і в останні тижні ми спостерігаємо дуже явну ескалацію з боку Путіна та його сил. Вони посилили атаки на енергосистему України напередодні зими. Вони посилили атаки на громадські центри, вбиваючи дітей. Вони направили на поле бою щонайменше 10 000 північнокорейських солдатів», - сказав глава Міноборони Британії.

  • Російська армія вранці 21 листопада атакувала Дніпро ракетами різних типів. З Астраханської області росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.
  • Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив опісля, що Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, зокрема, і перед Заходом.
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