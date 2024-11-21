Британський міністр оборони заявив про «найменш стабільну» ситуацію на фронті в Україні через посилання атак РФ

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі заявив депутатам парламенту, що лінія фронту в Україні «менш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення», оскільки Росія посилює свої атаки, передає Sky News.

Гілі сказав, що відбулася «явна ескалація» з боку російського диктатора Володимира Путіна та росармії. Також британський міністр відзначив посилення атак на цивільну інфраструктуру і зіслався на інформацію в медіа про новий тип ракет, які застосувала Москва проти нашої держави. Виступаючи перед Комітетом оборони у парламенті, Гілі назвав це «серйозним моментом».

«Сьогодні військова розвідка покаже, що лінія фронту зараз менш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного російського вторгнення 22 лютого, і в останні тижні ми спостерігаємо дуже явну ескалацію з боку Путіна та його сил. Вони посилили атаки на енергосистему України напередодні зими. Вони посилили атаки на громадські центри, вбиваючи дітей. Вони направили на поле бою щонайменше 10 000 північнокорейських солдатів», - сказав глава Міноборони Британії.