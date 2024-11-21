S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років

Чому на S.T.A.L.K.E.R 2 довелося стільки чекати, хто заважав розробці, як і де можна пройти, які секрети криє в собі українська гра, яка вже перевернула світову індустрію — читайте в матеріалі LB.ua .

Річ у тім, що новий S.T.A.L.K.E.R має повністю українську озвучку, яку за потреби можна змінити на англійську. Ба більше, команда розробників залучила до створення саундтреків українських виконавців, змалювала обличчя одного героя з військовослужбовця бригади «Азов» і залишила в Чорнобилі низку пасхалок (символів) з посиланнями на українські реалії.

Нарешті! Після п’ятнадцяти довгих років очікування й шести перенесень 20 листопада українська компанія GSC Game World офіційно випустила S.T.A.L.K.E.R 2 — комп'ютерну гру про Чорнобильську зону відчуження. Фактично відразу після релізу шутер про альтернативну історію аварії на ЧАЕС очолив список продажів на платформі Steam . Це не просто продовження культової серії, а історичний момент для українського геймінгу.

15 років від ідеї до реалізації

7 квітня 2009 року генеральний директор GSC Game World Сергій Григорович уперше розповів про плани створити сиквел гри S.T.A.L.K.E.R. Направду, ця заява вже тоді викликала інтерес з боку гравців по всьому світу, адже перша гра про Чорнобильську зону, яка з’явилася у 2007 році, спричинила справжній бум в ігровій індустрії: за рік її продали півторамільйонним накладом.

Реліз нової частини гри про альтернативну історію аварії на Чорнобильській АЕС запланували на 2012 рік, однак розробників спіткала невдача. GSC Game World була за крок від закриття. Як наслідок, команду розробників гри розпустили, а сам проєкт заморозили.

У 2014 році компанія продовжила роботу, але новин про S.T.A.L.K.E.R не було. Натомість українці випустили чергову версію «Козаків», ще однієї культової української гри у форматі стратегії. Про Чорнобиль згадали за 4 роки, анонсувавши нову розробку S.T.A.L.K.E.R. Цього разу реліз гри планували на 2021 рік – саме ця цифра була зашифрована на сайті компанії. Однак випустити гру вчасно не вдалося. Станом на 2023 рік гра ще перебувала в розробці, а відомий ігровий портал PC Gaming Show уже тоді визнав її найбільш очікуваною грою 2024 року.

Боротьба розробників проти росіян

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну роботу над продовженням серії призупинили з об’єктивних причин. У компанії повідомили, що не можуть працювати над грою, поки українці помирають на війні. Ба більше, частина команди розробників мобілізувалася й вирушила на фронт, зокрема програміст гри Дмитро Ясєнєв, інші виїхали за кордон. У війні проти росіян під час битви за Бахмут загинув геймдизайнер першого S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов. Після трагічних подій компанія все ж вирішила доробити гру.

Фото: yigal_levin/Telegram Володимир Єжов, геймдизайнер S.T.A.L.K.E.R

Через вторгнення Росії в Україну розробники вирішили заборонити продаж гри на території країни-агресора та повністю видалити зі S.T.A.L.K.E.R. російську мову включно з уже записаними матеріалами. Росіяни болісно сприйняли цей факт, адже теж були фанатами гри про зону відчуження – у перших частинах серії мовою оригіналу була російська, а у самій грі відчувалася спадщина радянської культури та «братніх народів», тому вона мала величезний попит у Росії й інших пострадянських країнах.

Роботу над грою відновили вже у Чехії. Фактично з нуля довелося створювати сцени сиквелу, адже більшість акторів залишилася в Україні, частина з них не виходили на зв’язок. Навіть більше, довелося заново створювати частину анімації, адже студія у Києві була недоступною для роботи.

1 червня 2023 року GSC Game World повідомили, що російські хакери півтора року атакували компанію та змогли заволодіти частиною матеріалів та інформацією, призначеною для тестування деяких аспектів гри. У документальному фільмі про процес створення гри одна з працівниць взагалі зауважила, що «не було й дня, щоб росіяни не намагалися нас зламати».

Як пізніше виявилося, росіяни також отримали персональні дані розробників гри та злили їх у відкритий доступ. «Звичайні» російські громадяни закликали загарбників завдати по їхніх будинках ракетних ударів.

На противагу цьому українці організувати флешмоб на підтримку гри, купуючи її у Steam ще до офіційного релізу. Один з робітників GSC Game World на тлі усіх подій заявив, що поціновувачі гри не вибачать їх, якщо нова гра буде менш ніж великою. Окремий акцент у новому S.T.A.L.K.E.R. розробники зробили на українську культуру, наголошуючи, що відхрещуються від росіян і російського загалом.

Азовець, Тарас Шевченко й українські бренди

Це буде відчутно буквально одразу, коли гравець знайомитиметься із сюжетом гри, на який доведеться витратити близько сорока годин. Цікавий факт: кількість слів у сценарії перевищує 350 тисяч. Один з головних героїв сиквелу – прототип Олександра Лаптія на псевдо «Сей», бійця бригади «Азов». Колишній актор театру і кіно став 3D-моделлю персонажа, який відіграє значну роль у сюжетній історії гри.

Фото: скриншот з відео AZOVmedia Олександр "Сей" Лаптій

Під час проходження сюжету гравець також наштовхнеться на низку речей, які символізують Україну та її культуру. Наприклад, під час дослідження закинутих домівок можна натрапити на стікер відомого українського банку. Ще одна деталь гри, про яку геймерам уже відомо, вказує на поему «Катерина» Тараса Шевченка. В одній з локацій маленьким шрифтом розміщений уривок з цього твору Кобзаря, але прочитати його можливо лише віддзеркаливши напис. Цю таємницю розробники відкрили під час публікації одного з перших трейлерів гри у 2020 році.

Фото: Скріншот з відео Рядки поеми "Катерина" у трейлері гри

Ще одна вагома деталь, яка створюватиме українську атмосферу, – це музика. Під час проходження S.T.A.L.K.E.R. гравець почує пісні ТНМК, «The Hardkiss», «Ziferblat», Христини Соловій, Меловіна та інших. Особливого антуражу додасть пісня Миколи Мозгового «Край, мій рідний край», яку виконують герої гри. Загалом у грі буде понад 450 українських пісень.

Звісно, гравець також зможе прогулятися у Прип’яті, побачити готель «Полісся», колесо огляду та реактори Чорнобильської АЕС. Загалом відкритий світ у грі сягає понад 60 гектарів та 20 великих локацій, які геймер може дослідити. Щоб уберегтися у жорстокому світі зони, геймер зможе використовувати понад 30 видів зрої, яку можна модифікувати. Зауважимо, що розробники неодноразово бували у Прип’яті, тому в деталях зобразили пам’ятки міста, що цікавлять не тільки українських, а й закордонних гравців.

Фото: stalker2.com Місто Прип'ять у грі

Фото: stalker2.com Колесо огляду у Прип'яті

Фото: stalker2.com Ігровий процес S.T.A.L.K.E.R. 2

Окрім того, розробники залишили послання у титрах гри, присвячене усім, хто боронив та боронить Україну у війні проти Росії. «Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знов… Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна пам'ять всім, кого забрала ця війна», – йдеться у зверненні GSC Game World.

Загалом можна зробити висновок, що S.T.A.L.K.E.R. популяризує українську культуру в маси, дозволяючи гравцям поринути в українську атмосферу завдяки мові, музиці й символам. Це важливо з огляду на зменшення інтересу до війни в Україні за кордоном.

Де купити, як пограти?

Гра доступна для персональних комп’ютерів та приставок серії Xbox Series. Зараз вона коштує від 1400 до 2550 гривень – залежно від наявності ексклюзивного матеріалу у версії. Навіть якщо грошей вистачить, варто також звернути увагу на мінімально необхідне програмне забезпечення комп’ютера, перш ні купувати її: операційна система Windows 10/11 х64, процесор Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X, 16 гігабайтів оперативної пам’яті та 160 гігабайтів вільного місця на комп’ютері, процесори Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X – це мінімальні системні вимоги, необхідні для гри у новий S.T.A.L.K.E.R 2.

Фото: stalker2.com Ігровий процес S.T.A.L.K.E.R. 2

У гру заборонено грати людям молодше 18 років. Сподіваємося, що серед більш як 113 тисяч осіб, які вчора розпочали свій шлях сталкера у зоні відчуження, за даними Steam, таких не було.