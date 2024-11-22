ВАКС заочно засудив до 7,5 років позбавлення волі суддю з Маріуполя

Раніше НАБУ викрило його на хабарі.

Вищий антикорсуд заочно засудив суддю Приморського суду Маріуполя Ігоря Сараєва до 7,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Суд також конфіскував все майно судді та позбавив права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки після відбуття покарання.

Його помічницю Тетяну Золотар засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Сараєва та Золотар викрили на гарячому в грудні 2018 року. За версією слідства, Золотар була пособником судді в отриманні 15 тисяч грн за винесення рішення у справі про адміністративне правопорушення.

Гроші передавалися двома траншами. Цікаво, що Сараєв і Золотар при передачі грошей використовували рукавички.

Центр протидії корупції зазначає, що, попри це викриття, стара ВРП у грудні 2021 року відправила Сараєва у почесну відставку. Він отримав солідну вихідну допомогу у розмірі трьох зарплат та довічне утримання у розмірі 100 тисяч грн на місяць.