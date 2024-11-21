Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексочільнику Дніпропетровщини

Рішення набрало законної сили та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Суд залишив без змін запобіжний захід ексочільнику Дніпропетровщини Валентину Резніченку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Апеляційної палати ВАКС.

"Апеляційна палата розглянула апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 16.09.2024 про застосування до колишнього голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації запобіжного заходу у вигляді застави розміром 30 млн грн", – зазначено у повідомленні.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Резніченку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Справа Резніченка