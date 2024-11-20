ВАКС дозволив ексголові правління "Нафтогазу" Коболєву виїхати за кордон

Вищий антикорупційний суд не подовжив термін дії зобов'язань, покладених на ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у відповідь на запит Центру протидії корупції.
Термін дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. Він був зобов'язаний: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон.
Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада, тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада зняли з розгляду. Натомість 1 листопада головуючий надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада.
Що відомо про справу
- Коболєву інкримінують те, що 2018 році він, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою "Нафтогазу" питання про премії. Опісля він визначив собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів. При цьому Коболєв начебто свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і Наглядової ради компанії відомості про граничні розміри преміювання.
- Слідство встановило, що протягом 2018 року Коболєву було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму - 229 250 410 грн.
- У жлвтні минулого року Вищий антикорсуд уже продовжував Коболєву дію покладених обов'язків. А до цього – зменшив розмір застави на 122 млн грн та зняв із підозрюваного електронний браслет.