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ВАКС дозволив ексголові правління "Нафтогазу" Коболєву виїхати за кордон

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням ще 1 листопада, тобто за 12 днів до спливу строку дії зобов'язань.

ВАКС дозволив ексголові правління "Нафтогазу" Коболєву виїхати за кордон
Андрій Коболєв
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд не подовжив термін дії зобов'язань, покладених на ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у відповідь на запит Центру протидії корупції.

Термін дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. Він був зобов'язаний: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон. 

Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада, тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада зняли з розгляду. Натомість 1 листопада головуючий надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада.

Що відомо про справу

  • Коболєву інкримінують те, що 2018 році він, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою "Нафтогазу" питання про премії. Опісля він визначив собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів. При цьому Коболєв начебто свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і Наглядової ради компанії відомості про граничні розміри преміювання.
  • Слідство встановило, що протягом 2018 року Коболєву було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму -  229 250 410 грн.
  • У жлвтні минулого року Вищий антикорсуд уже продовжував Коболєву дію покладених обов'язків. А до цього –  зменшив розмір застави на 122 млн грн та зняв із підозрюваного електронний браслет. 

 

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