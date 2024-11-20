ВАКС дозволив ексголові правління "Нафтогазу" Коболєву виїхати за кордон

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням ще 1 листопада, тобто за 12 днів до спливу строку дії зобов'язань.

Вищий антикорупційний суд не подовжив термін дії зобов'язань, покладених на ексголову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у відповідь на запит Центру протидії корупції.

Термін дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. Він був зобов'язаний: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон.

Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотанням про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада, тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада зняли з розгляду. Натомість 1 листопада головуючий надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада.

Що відомо про справу