Рада скасувала тест на IQ для кандидатів у судді, - нардеп

Судді будуть проходити кваліфікаційний іспит через анонімні тестування та практичні завдання.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11425-д, згідно з яким скасували складний тест на IQ для кандидатів до апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Тепер судді будуть проходити кваліфікаційний іспит через анонімні тестування та практичні завдання.

Як зазначається у пояснювальній записці закону, Вища кваліфікаційна комісія суддів звернулася до Комітету Верховної Ради з вимогою змінити закон про судоустрій і статус суддів. У грудні 2023 року було запроваджено такий вид анонімного тестування, як тестування когнітивних здібностей – кандидат вважався таким, що склав кваліфікаційний іспит, якщо набирав не менше 75% максимально можливого бала за кожне тестування.

Однак, під час підготовки до проведення анонімних тестувань у межах конкурсів, оголошених ВККС у 2023 році, виявилося, що зазначена норма висуває однакові вимоги до тестувань, які здійснюються за кардинально різною методологією.

Методологія IQ-тесту передбачає, що максимально можливий бал навряд чи можна встановити, а по-друге, кількість людей, які набирають понад 75%, відносно невелика – близько 30%.

Тепер вимогу про 75% прохідного балу для когнітивного тестування скасовано, і ВККС визначатиме критерії самостійно.

Тестування охоплюватиме такі теми, як історія української державності, загальні правові знання та спеціалізації суду (адміністративна, господарська або загальна). Практичні завдання будуть пов'язані з вибраною спеціалізацією суду.

"Зміни покликані зробити конкурс на посади суддів прозорішим і ефективнішим, без додаткових витрат з бюджету, а також сприяти зміцненню довіри громадян до судової системи",- йдеться в повідомленні.