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Двоє киян за гроші "працевлаштовували" військовозобов'язаних для виїзду за кордон під приводом робочих відряджень

У столиці викрили ще одну схему ухилення від мобілізації. 

Двоє киян за гроші "працевлаштовували" військовозобов'язаних для виїзду за кордон під приводом робочих відряджень

Слідчі Святошинського управління поліції Києва спільно зі Службою безпеки викрили ще одну схему ухилення від мобілізації. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. 

"До вчинення злочину причетні двоє місцевих мешканців 19 та 35 років. Останні, не маючи жодного відношення до столичної фірми з виготовлення поліграфічної продукції, пропонували військовозобов’язаним працевлаштуватись в компанію, для подальшого виїзду за кордон під приводом "робочих відряджень"", - йдеться в повідомленні.

Сума такої "послуги" становила 58 000 тисяч доларів США. У її вартість також входило виготовлення чоловікам фейкових довідок про визнання їх непридатними до військової служби.

Поліцейські затримали зловмисників під час передачі їм обумовленої суми коштів від "клієнтів". У ході слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та автомобілі, які належали порушникам. 

Обом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

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