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Рада підтримала право військових на звільнення з причин загибелі неповнорідних брата чи сестри

Закон підтримали 308 депутатів.

Рада підтримала право військових на звільнення з причин загибелі неповнорідних брата чи сестри
Військовослужбовець ЗСУ.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада підтримала право військових на звільнення зі служби з причин загибелі неповнорідних брата чи сестри.

Закон підтримали 308 депутатів, повідомила нардеп Ірина Геращенко. 

Таким чином Рада в цілому підтримала зміни до статті 26 закону "Про військовий обов’язок та військову службу" щодо відновлення права військовослужбовців на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану з причин загибелі або зникнення безвісти їх неповнорідних брата чи сестри (законопроєкт № 11531).

Зазначимо, також сьогодні Рада підтримала надання відстрочки від мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули на війні.

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