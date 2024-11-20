Головне за ніч та ранок середи, 20 листопада: бої на Покровському напрямку, обстріли прикордоння, безпекові навчання в Києві

Нічна повітряна атака, 139 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, попередження посольства США.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу, три артилерійських засоби, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію, два пункти управління, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт загарбників.

На кордоні з Сумською областю противник з російської території активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1690 окупантів. Від початку вторгнення Сили оборони ліквідували близько 725 740 ворожих солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Київській області вночі працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків ворожих цілей пошкоджено дитсадок, школу, три адмінбудівлі, два магазини і сільськогосподарську техніку.

У будівлях вибито вікна і двері та пошкоджено покрівлі, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко. "Ворог не припиняє нічні атаки дронами на Київщину. Тривога тривала більше 11 годин", – зазначив він.

У Києві пройдуть безпекові навчання, які передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень, повідомили у КМВА.

За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Головне завдання навчань – це удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

Докладніше – в новині.

У російському місті Ґубкін, що у Бєлгородській області, уражено командний пункт угруповання окупаційних військ "Сєвєр", повідомили у ГУР.

"Вибухи і густий дим – у місті ґубкін на росії уражено командний пункт угруповання військ «сєвєр»", – йдеться у повідомленні розвідників.

Мешканці міста спостерігали густий чорний дим, відчували його запах та чули гучні звуки вибухів.

"ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата", – зазначили у розвідці.

Посольство США 20 листопада опублікувало звернення до своїх громадян на території України із попередженням про потенційну "значну повітряну атаку", яку Росія може здійснити сьогодні.

У зв'язку з цим посольство буде зачинене. Співробітники проінструктовані щодо необхідності перебувати в укриттях. "Посольство США рекомендує американських громадянам бути готовими до негайного укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні.

Дипустанова порадила своїм громадянам моніторити локальні мережі щодо оновлень, негайно іти в укриття одразу у разі сирени, слідувати вказівкам українських посадовців у разі надзвичайної події.

Це не перше подібне застереження від американського посольства. Напередодні Дня Незалежності воно також попереджало про підвищену небезпеку атак для всієї території країни.

Видання The Washington Post ексклюзивно повідомило про те, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила постачати Україні протипіхотні міни.

Як стверджують журналісти, цей тип озброєння має допомогти українським військовим стримати просування ворога на сході та відбивати штурми. При цьому міни є "непостійними": з часом вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що слугує запобіжником від ураження цивільних осіб.

Українські чиновники, переконує WP, пообіцяли не використовувати міни у густонаселеній місцевості. Для Байдена це принциповий момент, адже експерти з контролю зброї раніше говорили господарю Білого дому про надмірний ризик для цивільних, що й стримувало Білий дім від поставок мін. Використовувати вибухові засоби Україна зможе лише на власній території.

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