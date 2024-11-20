ЦПД: безпілотники атакували ракетний арсенал у Новгородській області

На цьому арсеналі, зокрема, зберігаються ракети “Іскандер”, а також ракети для РСЗВ “Град”, “Смерч” та “Ураган”.

Цієї ночі безпілотники атакували арсенал у Новгородській області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

“БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу Котово. Це орієнтовно 680 км від кордону з Україною”, – написав Коваленко.

Він зазначив, що на цьому арсеналі зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ “Град”, “Смерч” та “Ураган”, також ракети “Іскандер”, кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу “Тор”.

Зазначимо, також цієї ночі було уражено командний пункт військ "Сєвєр" у Брянський області.