На Покровському та Курахівському напрямках захисники відбили понад 60 атак ворога

Усього за добу на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Розпочалась тисяча перша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генштаб.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу, три артилерійських засоби, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію, два пункти управління, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт загарбників.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Григорівки, Торського та Тернів.

В районі Ступочок відбулось одне боєзіткнення на Краматорському напрямку.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька, Дружби та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив 15 штурмів наших позицій поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз без успіху атакували у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили дві спроби російських загарбників просунутися вперед, окупанти отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат, відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською областю противник з російської території активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 73 авіаційних удари, застосував п’ять ракет та скинув 124 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1445 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисяч обстрілів, з них 173 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Водолаги, Біловоди, Нова Козача, Висока Яруга, Богуславка, Куп’янськ, Новоосинове, Нескучне, Петропавлівка, Лозова, Райгородок, Іванівка, Зоря, Романівка, Сіверськ, Закітне, Стінки, Миколаївка, Романівка, Костянтинівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Олександропіль, Ганнівка, Велика Новосілка, Сухі Яли, Темирівка, Зелене Поле, Козацьке, Трифонівка.