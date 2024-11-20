У Київській області уламки пошкодили садок, школу, магазини і адмінбудівлі

Інформації про поранених в ОВА не навели.

У Київській області вночі працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків ворожих цілей пошкоджено дитсадок, школу, три адмінбудівлі, два магазини і сільськогосподарстку техніку.

У будівлях вибито вікна і двері та пошкоджено покрівлі. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє нічні атаки дронами на Київщину. Тривога тривала більше 11 годин", – сказав Кравченко.

Місцева влада працює над відновленням пошкоджених об'єктів.