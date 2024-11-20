У КМВА не підтвердили падіння уламків дрона у Дніпровському районі (уточнено)

У квартирі сталося загорання через побутовий прилад.

У КМВА спростували інформацію про те, що в Дніпровському районі Києва унаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася квартира.

Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі міста сталося загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку.

Згодом у КМВА пояснили, що після детального обстеження та уточнення даних падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському районі не підтвердилося. Загорання у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано.

Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються.