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У КМВА не підтвердили падіння уламків дрона у Дніпровському районі (уточнено)

У квартирі сталося загорання через побутовий прилад.

У КМВА не підтвердили падіння уламків дрона у Дніпровському районі (уточнено)
Загорання у одній із квартир київського будинку
Фото: КМВА

У КМВА спростували інформацію про те, що в Дніпровському районі Києва унаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася квартира. 

Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі міста сталося загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку.

Згодом у КМВА пояснили, що після детального обстеження та уточнення даних падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському районі не підтвердилося. Загорання у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано.

Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються.

Пожежа у будинку Києва
Фото: КМВА
Пожежа у будинку Києва

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