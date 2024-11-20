На Херсонщині росіяни убили двох цивільних та ще 15 – поранили

На Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, ще 15 – дістали поранення. Ворог атакував 21 населений пункт області, бив по критичній та соціальній інфраструктурі регіону.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Велетенське, Широка Балка, Микільське, Олександрівка, Станіслав, Нововоронцовка, Михайлівка, Білозерка, Гаврилівка, Томарине, Понятівка, Веселе, Козацьке, Томина Балка, Червоний Маяк, Комишани, Садове, Новорайськ, Трифонівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".