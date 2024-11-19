Російська армія обстріляла 11 громад Сумщини

Сьогодні, 19 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Недригайлівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 72 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 175 вибухів.

Зокрема, по Недригайлівській громаді росіяни вдарили БпЛА типу “Шахед,” пошкоджено нежитлове приміщення, вантажівку та комбайн.

Миропільську громаду окупанти атакували дронами, пошкоджено навчальний заклад.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, мінометів та дронами, а по Білопільській та Есманьській - мінометами.

Хотінську громаду атакували артилерією, КАБами, мінометами, РСЗВ та дронами.

Юнаківську громаду армія РФ обстріляла з танку та артилерії, а Великописарівську - дронами та мінометами.

По Свеській та Шалигинській громадам загарбники били дронами, а по Середино-Будській - дронами та артилерією.