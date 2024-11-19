Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранені

Вдень та надвечір 19 листопада загарбники завдали ударів по Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

У Микільському постраждав 72-річний місцевий житель, у нього діагностували вибухову травму та контузію.

Також росіяни скинули вибухівку з дрона на Кіндійку, де 27-річний чоловік дістав вибухову травму і уламкове поранення, його шпиталізували.

Пізніше окупанти, атакували з БпЛА Нововоронцовку де 20-річний хлопець та 41-річна жінка отримали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Вони самостійно звернулися до лікарні, де їм надали меддопомогу.

А у Антонівці внаслідок обстрілу 35-річна жінка дістала вибухову травму, поранення грудної клітини, попереку, ніг та часткову ампутацію лівої кисті, її доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Крім того, окупаційні війська з артилерії атакували Кіндійку, внаслідок чого 35-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення обличчя та шиї.