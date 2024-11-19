Генштаб ЗСУ: кількість бойових зіткнень на фронті сягнула 86

Станом на 16.00 19 листопада ситуація на фронті залишається напруженою. Кількість бойових зіткнень сягнула 86.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, найгарячіше зараз на Покровському і Курахівському напрямках.

Росіяни продовжують застосування авіації та артилерії по прикордонних районах Сумської області. Під артобстрілами опинились райони населених пунктів Журавка, Водолаги, Волфине, Рясне, Мезенівка, Басівка, з РСЗВ ворог бив по Олександрії та Юнаківці.

Російська авіація скинула 14 керованих авіаційних бомб по території Курської області РФ.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів у районі Вовчанська, на даний час дві атаки ворога вже відбили.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кіндрашівка, Лозова та Кругляківка.

На Лиманському противник намагається просунутися поблизу Греківки, Новоєгорівки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває одне.

На Сіверському ворог наступальних дій не проводив, проте, скинув 13 КАБів в районах Сіверська та Закітного.

На Краматорському триває одне боєзіткнення поблизу Ступочок. Авіабомбами ворог бив по районах населених пунктів Стінки та Миколаївка.

На Торецькому кількість ворожих атак збільшилась до шести. Окупанти атакують біля населених пунктів Торецьк, Дружба та Щербинівка, де наші захисники відбили три атаки, ще три боєзіткнення триває. В той же час противник завдавав авіаударів по Романівці, Костянтинівці та Сухій Балці.

На Покровському упродовж дня агресор здійснив 19 атак у районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Пустинки та Пушкіного. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 атак противника, три боєзіткнення триває. Противник завдав авіаударів в районах Старої Миколаївки та Олександрополя.

На Курахівському від початку доби загарбник 13 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього та Антонівки, завдав авіаційних ударів по Романівці та Ганнівці, на даний час тривають бої у шести локаціях, вже відбили сім атак.

На Времівському наші війська відбили вісім атак в районах Костянтинопольського, Трудового, Роздольного та Новодарівки. Три боєзіткнення тривають в напрямку Великої Новосілки, куди російські загарбники до того ж скинули вже три КАБи.

На Оріхівському українські захисники відбили ворожий штурм в бік Новоандріївки.

На Придніпровському відбулась одна безуспішна атака загарбників.