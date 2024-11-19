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На Миколаївщині депутата міськради підозрюють у привласненні зерна під виглядом “знищення” від обстрілу

Збитки оцінили у 23 млн грн.

На Миколаївщині депутата міськради підозрюють у привласненні зерна під виглядом “знищення” від обстрілу

Депутату однієї із міських рад на Миколаївщині повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році одне з товариств у Миколаївській області уклало з іноземною фірмою міжнародний контракт на поставку зерна сої. Депутат місцевої ради від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» вирішив заробити кошти, організувавши товариству перевалку, завантаження зерна сої, а також обіцяв допомогти оформити супровідні та митні документи. Для цього він залучив підконтрольну йому підрядну організацію.

У лютому 2022 на території порту у м. Миколаїв підконтрольна підозрюваному фірма розпочала завантаження іноземного судна соєю.

Після початку широкомасштабного вторгнення РФ, через ракетні та артилерійські обстріли м. Миколаєва, у тому числі території порту, завантаження судна було зупинено, а екіпаж, який складався з іноземних громадян – евакуйовано.

Користуючись ситуацією, підозрюваний організував вивантаження частини зерна сої в приміщення складу на території порту.

Щоб приховати злочинну діяльність, депутат організував розкидання уламків ракет, імітуючи влучання в склад ворожих снарядів та знищення зерна. Надалі він звернувся до поліції, щоб зафіксувати пошкодження.

Фактично підозрюваний розпорядився зерном сої на власний розсуд, спричинивши товариству збитки в сумі 23 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання депутату міськради запобіжного заходу.

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