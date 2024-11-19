Устінова: дозвіл США бити вглиб Росії не поширюється на всю її територію

Дозвіл США бити західною далекобійною зброєю по Росії не розповсюджується на всю російську територію. Про це в інтерв'ю програмі "Дорослий погляд" сказала народна депутатка Олександра Устінова.
За її словами, на Курську область цей дозвіл поширюється. Парламентарка також повідомила, що на цей дозвіл очікували на початку Курської операції.
Але адміністрація президента США побоювалася, що це вплине на вибори.
"Ми очікували на це рішення, скажімо так, набагато раніше", – зазначила депутатка.
Устінова також повідомила, що Україна певний час тому передала Штатам список військових об'єктів, по яких збирається бити.
"З чіткою аргументацією, чому ця ціль потрібна", – додала депутатка.
Цей список презентували міністр оборони Рустем Умєров і голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Устінова також зазначила, що всі 500 ракет ATCAMS, які Штати виготовляють щороку, ідуть на продаж. Американська армія їх собі не купує. Тому Україна проситиме про те, аби її ставили в пріоритет отримання таких ракет.
Дозвіл Україні бити далекобійною зброєю вглибину Росії
- Негласна заборона на використання далекобійної зброї західного зразка по цілях на території Росії існувала з часу, коли Україна почала отримувати від партнерів ракети ATACMS та Storm Shadow/SCALP.
- Київ тривалий час закликав партнерів дозволити завдавати далекобійних ударів по російській території. Президент Володимир Зеленський наголошував, що це рішення потрібно для захисту, а не для нападу: ці удари могли б знищити російські літаки та установки, з яких ворог обстрілює цивільних на українській території. Окрім того, це допомогло б уникнути прориву окупантами, як це відбулося на Харківському напрямку.
- Однак партнери залишалися невблаганними, вбачаючи в цьому дозволі "ескалацію". Ще один аргументом на користь того, аби не дозволяти Україні завдати далекобійних ударів, в Вашингтоні називали те, що росіяни перетягли озброєння за межі досяжності поставленого українцям озброєння.
- Навесні цього року, за даними медіа, США все ж дали обмежений дозвіл на удари по російській території. Це стосувалося лише тієї території Росії, що межує з українською північчю і де ворог готував новий наступ.
- Позиції країн щодо далекобійних ударів розділилися. Фінляндія та Швеція дозволили Україні бити своєю зброєю по російській території.
- Натомість проти виступили США, Італія, Німеччина. Остання досі відмовляє Україні у поставці крилатих ракет великої дальності Taurus.
- Уряд Бельгії заявив, що передані країною винищувачі F-16 Україна повинна використовувати лише на власній території.
- Президент Європейської комісії Жозеп Боррель заявив, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.
- 19 вересня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії.
- 17 листопада ряд американських медіа повідомив, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- У своєму зверненні у неділю, 17 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що одним з пунктів Плану перемоги є "далекобійність для нашої армії" і додав, що "удари не наносяться словами. Такі речі не анонсуються. Ракети скажуть самі за себе".
- Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами.
- За словами топдипломата Євросоюзу Жозепа Борреля, дозвіл поширюється на глибину до 300 кілометрів. Це радіус наданих ракет.
- США 19 листопада офіційно підтвердили дозвіл.