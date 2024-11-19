Устінова: дозвіл США бити вглиб Росії не поширюється на всю її територію

Дозвіл США бити західною далекобійною зброєю по Росії не розповсюджується на всю російську територію. Про це в інтерв'ю програмі "Дорослий погляд" сказала народна депутатка Олександра Устінова.

За її словами, на Курську область цей дозвіл поширюється. Парламентарка також повідомила, що на цей дозвіл очікували на початку Курської операції.

Але адміністрація президента США побоювалася, що це вплине на вибори.

"Ми очікували на це рішення, скажімо так, набагато раніше", – зазначила депутатка.

Устінова також повідомила, що Україна певний час тому передала Штатам список військових об'єктів, по яких збирається бити.

"З чіткою аргументацією, чому ця ціль потрібна", – додала депутатка.

Цей список презентували міністр оборони Рустем Умєров і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Устінова також зазначила, що всі 500 ракет ATCAMS, які Штати виготовляють щороку, ідуть на продаж. Американська армія їх собі не купує. Тому Україна проситиме про те, аби її ставили в пріоритет отримання таких ракет.

Дозвіл Україні бити далекобійною зброєю вглибину Росії