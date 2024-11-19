Головне за ніч та ранок вівторка, 19 листопада: удар по Глухову, понад 140 боєзіткнень, 1000 днів повномасштабної війни

Нічна повітряна атака, 143 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Близько 23:20 у понеділок ворог завдав удару по Глухову Сумської області безпілотниками типу "шахед". Один із дронів влучив у гуртожиток. Є загиблі та поранені.

За даними від ДСНС станом на 10:58 ранку, кількість загиблих зросла до 10 (одна дитина). Поранені 13 людей, зокрема троє дітей.

Частково зруйновано будівлю гуртожитку. Під завалами ще можуть перебувати троє людей.

Серед загиблих – дитина восьми років, хлопчик, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

У ніч на 19 листопада Сили протиповітряної оборони збили над Україною 51 ворожий ударний безпілотник. ППО працювала у 9 областях.

Противник атакував 87-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, що в РФ та із окупованого Криму.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

19 листопада 2024 року виповнюється рівно 1000 днів від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. До цієї дати Збройні Сили України підготували звернення до народу України.

Повний текст звернення – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ятьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БпЛА, артилерійську систему, два склади матеріально-технічних засобів, станцію РЕБ «Житель» та два інших важливих об’єкти ворога.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1610 окупантів, 17 ворожих танків, 33 бойові броньовані машини та 46 артилерійських систем.

Про інші втрати ворога – в новині.

Попри неодноразові свідчення військових про застосування росіянами заборонених хімічних сполук у снарядах, лише зараз Організація із заборони хімічної зброї офіційно підтвердила факт фіксації на території України поблизу лінії зіткнення токсичної речовини.

Як пише "Суспільне", експерти отримали прямі докази того, що відбулося застосування хімічного агента CS у зоні бойових дій. Йдеться про обстріл Іллінки, який був здійснений 20 вересня цього року.

Використання цієї речовини у боєприпасах категорично заборонене і є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. При цьому есперти організації "не ставлять за мету визначити джерело або походження токсичної речовини", тобто відмовляються говорити, що атака здійснена саме російською армією.

У звіті йдеться про населений пункт у Дніпропетровській області поблизу Марганця, який росіяни обстрілюють з лівого берега Дніпра, а не про однойменне село на Донеччині, за яке нині точаться бої.

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