Сили оборони вночі атакували арсенал ворога в Брянський області: лунала детонація

Росіяни казали, що це від уламків.

У ніч на вівторок Сили оборони завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області Росії.

Станом на 02.30 зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Про це повідомили в Генштабі.

Там додали, що ураження ворожих складів боєприпасів триватиме.

Удару завдали Збройні Сили спільно з іншими складовими Сил оборони.

Російська армія традиційно заперечувала успішність отриманого удару і запевняла, що загоряння сталося через уламки.