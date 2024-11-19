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Сили оборони вночі атакували арсенал ворога в Брянський області: лунала детонація

Росіяни казали, що це від уламків. 

Сили оборони вночі атакували арсенал ворога в Брянський області: лунала детонація
Наслідки удару
Фото: скріншот

У ніч на вівторок Сили оборони завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області Росії.

Станом на 02.30 зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Про це повідомили в Генштабі.

Там додали, що ураження ворожих складів боєприпасів триватиме. 

Удару завдали Збройні Сили спільно з іншими складовими Сил оборони.

Російська армія традиційно заперечувала успішність отриманого удару і запевняла, що загоряння сталося через уламки. 

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