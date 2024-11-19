У Запоріжжі через атаку "Шахедів" майже 16 тисяч абонентів залишилися без світла

Через нічну атаку російських "Шахедів" у Запоріжжі понад 15, 6 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Понад 15,6 тисяч абонентів залишаються знеструмленими після нічної атаки «шахедів» на Запоріжжя. Ворог залишив без світла понад 17,6 тисяч споживачів", – написав він у телеграмі.
Завдяки зусиллям енергетиків та комунальників майже 2 тисячам абонентів електроенергію вже поновили. Від теплопостачання відключено 677 будинків.
Роботи з відновлення електропостачання тривають.
- У неділю Росія масовано атакувала українську енергосистему. Кремль знову намагався знищити великі підстанції в різних регіонах. Вони є ключовими для роботи АЕС. Якби план Кремля спрацював, Україна ризикувала б зануритися в цілковиту пітьму. Без атомних станцій робота енергетики неможлива. Про наслідки масованого удару читайте у матеріалі LB.ua.