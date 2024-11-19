У Запоріжжі через атаку "Шахедів" майже 16 тисяч абонентів залишилися без світла

Через нічну атаку російських "Шахедів" у Запоріжжі понад 15, 6 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Понад 15,6 тисяч абонентів залишаються знеструмленими після нічної атаки «шахедів» на Запоріжжя. Ворог залишив без світла понад 17,6 тисяч споживачів", – написав він у телеграмі.

Завдяки зусиллям енергетиків та комунальників майже 2 тисячам абонентів електроенергію вже поновили. Від теплопостачання відключено 677 будинків.

Роботи з відновлення електропостачання тривають.