Макрон похвалив США за рішення про удари вглиб Росії

Під час саміту країн "Великої двадцятки" у Ріо-де-Жанейро президент Франції Емманюель Макрон прокоментував для преси довгоочікуване надання Україні адміністрацією Джо Байдена дозволу на використання зброї американського виробництва для ударів вглиб території Росії.

Як пише Reuters, французький лідер назвав це "хорошим рішенням" та пояснив, що воно стало відповіддю на залучення росіянами північнокорейських військ до війни в Україні. На думку Макрона, такий крок Кремля був розцінений як "ескалація конфлікту".

Президент Франції не сказав журналістам, чи поширюється зняття заборон щодо далекобійної зброї на французькі ракети SCALP.