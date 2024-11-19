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Макрон похвалив США за рішення про удари вглиб Росії

Президент Франції пояснив логіку надання Україні цього дозволу.

Макрон похвалив США за рішення про удари вглиб Росії
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Під час саміту країн "Великої двадцятки" у Ріо-де-Жанейро президент Франції Емманюель Макрон прокоментував для преси довгоочікуване надання Україні адміністрацією Джо Байдена дозволу на використання зброї американського виробництва для ударів вглиб території Росії.

Як пише Reuters, французький лідер назвав це "хорошим рішенням" та пояснив, що воно стало відповіддю на залучення росіянами північнокорейських військ до війни в Україні. На думку Макрона, такий крок Кремля був розцінений як "ескалація конфлікту".

Президент Франції не сказав журналістам, чи поширюється зняття заборон щодо далекобійної зброї на французькі ракети SCALP.

  • Видання Le Figaro спершу повідомило про те, що Франція теж надала Україні дозвіл на використання своїх ракет по території Росії, проте потім прибрало цю згадку зі своїх матеріалів.
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