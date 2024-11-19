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Президент Польщі звинуватив Шольца у спробі завадити зусиллям Трампа завершити війну

Анджей Дуда розкритикував дзвінок канцлера кремлівському диктатору.

Президент Польщі звинуватив Шольца у спробі завадити зусиллям Трампа завершити війну
Анджей Дуда
Фото: ОПУ

Дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца російському диктатору Путіну мав на меті ініціювати мирні переговори щодо України до того, як Дональд Трамп розпочне свою другу каденцію на посаді президента Сполучених Штатів. Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда у коментарі щодо дій очільника німецького уряду.

Як пише Bloomberg, польський лідер звинуватив Шольца у спробі ізолювати Трампа від перемовин щодо майбутнього України. При цьому, на думку Дуди, канцлер хоче відновити економічні відносини з Росією. А його найбільший страх - "що Трамп змусить Німеччину купувати газ в Америки".

Дуда також розкритикував Шольца за організацію перемовин про Україну з Джо Байденом та лідерами Франції і Великої Британії минулого місяця у Берліні. За словами польського президента, він був "шокований", коли дізнався, що Володимира Зеленського на цю зустріч навіть не запросили.

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