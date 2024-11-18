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На Київщині завершили відбудову мосту на трасі Р-02 Київ – Овруч

Відбудований міст має довжину 132 метри та ширину 12 метрів.

На Київщині завершили відбудову мосту на трасі Р-02 Київ – Овруч
Міст на трасі Р-02 Київ – Овруч
Фото: Пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

У Київській області закінчили відбудову мосту на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Цей міст було зруйновано під час повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Відбудований міст має довжину 132 метри та ширину 12 метрів, дві смуги руху та два службові проходи. На його проїзній частині влаштовано два шари асфальтобетону.

Крім того, на мосту облаштовано автономне освітлення, змонтовано оцинковане бар'єрне та перильне огородження, нанесено розмітку та нові дорожні знаки. Укоси та конуси мосту укріплено, для якісного водовідведення влаштували локальні очисні споруди.

Під час будівництва застосували антикорозійний захист металевих конструкцій та тонкошарове покриття бетонних елементів.

  • Раніше цього місяця на Київщині відкрили рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл на межі Вишгородського та Бучанського районів. Будівельні роботи зайняли 2 місяці.
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