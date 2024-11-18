Умєров: Україна масштабувала серійне виробництво ракет «Нептун» для ураження цілей на дальших відстанях

Україна наростила виробництво своїх ракет «Нептун».

Як повідомив міністр оброни Рустем Умєров, уже виготовили перші 100 ракет цього року.

«Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях», - додав міністр.

За словами Умєрова, розробляють і нові ракети-дрони, зокрема, «Паляниця». «Працюємо у цьому напрямку і з іноземними партнерами», - зауважив глава Міноборони.

Про плани виробництва зброї на 2025 рік йшлося під час зустріч з українськими виробниками ракетного озброєння.