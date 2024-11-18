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Умєров: Україна масштабувала серійне виробництво ракет «Нептун» для ураження цілей на дальших відстанях

Розробляють і нові ракети-дрони, зокрема, «Паляниця».

Умєров: Україна масштабувала серійне виробництво ракет «Нептун» для ураження цілей на дальших відстанях
Зустріч керівництва Міноброни з українськими виробниками ракетного озброєння
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Україна наростила виробництво своїх ракет «Нептун».

Як повідомив міністр оброни Рустем Умєров, уже виготовили перші 100 ракет цього року. 

«Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун» з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях», - додав міністр.

За словами Умєрова, розробляють і нові ракети-дрони, зокрема, «Паляниця». «Працюємо у цьому напрямку і з іноземними партнерами», - зауважив глава Міноборони.

Про плани виробництва зброї на 2025 рік йшлося під час зустріч з українськими виробниками ракетного озброєння.

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