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Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК

Документ повернутий до парламенту з підписом президента.

Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленськийа підписав законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Про це повідомляється в картці закону на сайті Верховної Ради.

У статусі документа зазначається, що закон повернутий до парламенту з підписом президента.

29 жовтня Рада ухвалила цей законопроєкт у цілому. Він  модернізує процедуру МСЕК через:

  • можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;
  • зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи осіб для експертизи;
  • внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.

Водночас 22 жовтня президент підписав указ, згідно з яким усі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року. Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необгрунтовані рішення переглянуть.

Нещодавно уряд також затвердив план протидії корупції в МСЕК. 

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