Російська армія атакувала населені пункти Харківщини, є поранені

Росіяни вдарили по мешканцям Токарівки та Гоптівки з FPV-дронів.

У пожежі на Харківщині загинули діти

Російська армія у понеділок, 18 листопада, завдала ударів по селу Токарівка Харківської області. Травм зазнали двоє цивільних.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Близько 16:00 російські військові обстріляли село Токарівка Харківського району. Внаслідок удару зазнав травм 52-річний чоловік. Потерпілого з вибуховим пошкодженням грудної клітини доставили до медзакладу", ідеться у повідомленні.

Очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко додав, що уламкових поранень зазнала також жінка 1965-го року народження. Наразі їй надають допомогу.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по мешканцям Токарівки та Гоптівки з FPV-дронів.