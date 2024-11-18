50% уже отримали позитивну відповідь. В Генштабі розповіли про перші результати спрощених переведень

Генштаб за чотири дні розглянув уже 60% рапортів на переведення

В застосунку Армія+ за перші дні впровадження еспрерименту зі спрощених переведень між військовими частинами заявку подали понад 1 500 військовослужбовців, повідомив на брифінгу начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич.

“Розглянуто вже близько 60% заявок. І близько по 50% було прийнято позитивне рішення по переведенню”, - зазначив начальник Генштабу.

Заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко уточнила, що в частині заявок ще бракує документів.

“Решта це ті випадки, коли військовослужбовці не надали достатньо документів, щоб прийняти позитивне або негативне рішення. Ми передбачаємо, що там будуть ще позитивні відповіді. Тому що зараз вони отримали на свій телефон чітку причину - ми не можемо розглянути запит, надішліть рапорт знову. І вони надішлють знову, це близько 200 кейсів і я вірю, що там буде теж високий коефіцієнт позитивних рішень”, - пояснила Черногоренко.

Вона додала, що це жива практика, яка тільки формується.

“Ми включаємо світло в темній кімнаті. Застосунок починає говорити з військовослужбовцем, напряму Генштаб. І це цивілізовано”, - додала заступниця міністра.

Також зазначила, що президент доручив розгорнути цей функціонал на всі структури Сил оборони.

Нагадаємо, 15 листопада в Збройних силах запрацював експеримент зі спрощених переведень між військовими частинами. Тепер військовослужбовцю не потрібно слати рапорт на командира, а достатньо подати заявку через Армію+. В окремих випадках Кадровий центр ЗСУ сам звернеться до командування.

Детальніше як це працюватиме, читайте в тексті Переведення через Армія+ без рапорту на командира. Як це працюватиме — зібрали все, що наразі відомо.