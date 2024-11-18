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Росіяни завдали удару по житловому кварталу Костянтинівки на Донеччині, є жертви (доповнено)

Двоє цивільних загинули, ще двоє зазнали поранень.

Росіяни завдали удару по житловому кварталу Костянтинівки на Донеччині, є жертви (доповнено)
Костянтинівка
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти завдали ударів зі ствольної артилеріх по житловому кварталу міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 18 листопада війська РФ обстріляли зі ствольної артилерії місто Костянтинівка. В зоні ураження опинились багатоквартирні будинки. 

Внаслідок ворожого удару у ході проведення реанімаційних заходів від отриманих травм, несумісних з життям, загинули 61-річна жінка та чоловік 68 років. Крім того, зазнали поранень 46-річний містянин та 89-річна пенсіонерка. Їм надано медичну допомогу. Під час атаки потерпілі перебували на вулиці.

Пошкоджено фасади житлових будинків та автомобілі. 

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

За інформацією очільник Донецької ОВА, ще 1 людину росіяни сьогодні вбили у Сіверську — місто також зазнало артилерійського обстрілу.

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