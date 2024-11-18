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СБУ нейтралізувала на Дніпропетровщині групу рекетирів, яку очолював місцевий депутат

Зловмисники вимагали гроші у підприємців, а у разі відмови - викрадали їх, катували їх та погрожували вбивством.

СБУ нейтралізувала на Дніпропетровщині групу рекетирів, яку очолював місцевий депутат
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з прокуратурою нейтралізувала групу, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців Дніпропетровщини

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, зловмисники вимагали гроші у підприємців, а у разі відмови платити "данину" - викрадали їх, катували їх та погрожували вбивством. Задокументовано як рекетири "вибивали" 2,5 млн доларів із місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до ЗСУ і зараз боронить Україну на передовій.

Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти на трьох автомобілях "підрізали" авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли він прямував до місця базування свого підрозділу. Далі потерпілого вивезли в лісопосадку, де протягом години били і погрожували фізичною розправою.

Потім зловмисники увʼязнили військового в закритому приміщенні і після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також щоб переоформив частину належних йому корпоративних прав на діючий бізнес. 

Фото: СБУ

У Дніпрі співробітники СБУ затримали лідера групи, коли він знову погрожував військовому вбивством. Ним виявився депутат однієї з місцевих рад області. Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, та з погрозою насильства) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Під час обшуків у фігурантів також вилучено вогнепальну зброю та готівку, ймовірно одержану злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 

Фото: СБУ

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