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У Кривому Розі росіяни поцілили в об’єкт інфраструктури

Аварійно відключили котельні, насосні станції, зафіксовано декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення. 

У Кривому Розі росіяни поцілили в об’єкт інфраструктури
Фото: Олександр Вілкул

Під час сьогоднішньої атаки ворог вдарив ракетою в обʼєкт інфраструктури у Кривому Розі, руйнування великі. Жертв, на щастя, немає.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Є пошкодження в житловому секторі та двох школах.

За словами посадовця, аварійно відключили котельні, насосні станції, зафіксовано декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення. Згодом Укренерго застосувало аварійні відключення.

Лікарні перейшли на генератори. 

“Була просадка по воді, багато насосних перейшли на генератори, зараз іде напресовка тиску в трубах. Котельні ‒ перепідключення. Там де не високовольтні - перейшли на генератори”, ‒ зазначив Вілкул.

  • Раніше стало відомо, шо внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині загинули двоє залізничників. Ще троє працівників "Укрзалізниці" зазнали поранень.
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