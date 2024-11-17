У Кривому Розі росіяни поцілили в об’єкт інфраструктури

Аварійно відключили котельні, насосні станції, зафіксовано декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення.

Під час сьогоднішньої атаки ворог вдарив ракетою в обʼєкт інфраструктури у Кривому Розі, руйнування великі. Жертв, на щастя, немає.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Є пошкодження в житловому секторі та двох школах.

За словами посадовця, аварійно відключили котельні, насосні станції, зафіксовано декілька потужних гідроударів на мережах водо- та теплозабезпечення. Згодом Укренерго застосувало аварійні відключення.

Лікарні перейшли на генератори.

“Була просадка по воді, багато насосних перейшли на генератори, зараз іде напресовка тиску в трубах. Котельні ‒ перепідключення. Там де не високовольтні - перейшли на генератори”, ‒ зазначив Вілкул.