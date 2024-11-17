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У Полтавській області внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, поранено людину

Також горіли автомобілі. 

Полтавська область також зазнала атаки під час ранкового комбінованого удару росіян.

У Кременчуцькому районі пошкоджено скління в шести багатоповерхівках, горіли вісім авто. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін. 

Вогнеборці вже ліквідували пожежу. 

У Полтавській області внаслідок атаки пошкоджено 6 багатоповерхових осель
Фото: Філіп Пронін у Telegram
У Полтавській області внаслідок атаки пошкоджено 6 багатоповерхових осель

Ліквідація наслідків атаки в Полтавській області
Фото: Філіп Пронін у Telegram
Ліквідація наслідків атаки в Полтавській області

"На жаль, є потерпілі. У важкому стані до лікарні доставили людину, яка зазнала травм у результаті обстрілу", – повідомив він. 

Російська атака 17 листопада

Уночі та вранці неділі російська армія атакувала приблизно 190 ракетами і дронами, повідомив український президент. Ворог знову цілив по об'єктах енергетики. 

У деяких областях превентивно частково обмежили енергопостачання.  

Влучання по критичній інфраструктурі є в Волинській, Рівненській та Вінницькій областях. У Миколаєві ворог вбив двох людей, ще шестеро поранені.

В Києві внаслідок падіння уламків поранена жінка.

У Львівській області внаслідок падіння уламків ракети горіли авто і гаражі. В Закарпатській дрон упав у гірській місцевості Мукачівського району.

У Дніпрі пошкоджено будинок, поранень зазнав чоловік 42 років. 

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