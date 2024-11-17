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ЦПД: БпЛА атакували Іжевський завод РФ, який виробляє ЗРК "Тор"

Також на заводі "Купол" виробляють радіолокаційні системи і певні компоненти.

ЦПД: БпЛА атакували Іжевський завод РФ, який виробляє ЗРК "Тор"
Запуск БпЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

Невідомі безпілотники у ніч на 17 листопада атакували в Росії Іжевський електромеханічний завод "Купол".

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Невідомі БпЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" в РФ", — пише Коваленко.

Відомо, що на заводу "КУпол" в Іжевську ворог виробляє зенітно-ракетний комплекс "Тор", а також радіолокаційні системи і певні компоненти.

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