ЦПД: БпЛА атакували Іжевський завод РФ, який виробляє ЗРК "Тор"

Невідомі безпілотники у ніч на 17 листопада атакували в Росії Іжевський електромеханічний завод "Купол".
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Невідомі БпЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" в РФ", — пише Коваленко.
Відомо, що на заводу "КУпол" в Іжевську ворог виробляє зенітно-ракетний комплекс "Тор", а також радіолокаційні системи і певні компоненти.
- Дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ. Комбінат входить до корпорації «Ростєх» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.