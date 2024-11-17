У Рівненській області ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, — ОВА

Внаслідок ракетного удару по Рівненській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Рівненщина зазнала ракетного удару ворога. Ціллю став об'єкт критичної інфраструктури. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Будуть поступово відновлювати електро- та водопостачання", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки постраждали сусідні житлові будинки. Керівництво громади готове надати людям тимчасове житло.