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У Рівненській області ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, — ОВА

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

У Рівненській області ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, — ОВА
вибух
Фото: Міненерго

Внаслідок ракетного удару по Рівненській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Рівненщина зазнала ракетного удару ворога. Ціллю став об'єкт критичної інфраструктури. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Будуть поступово відновлювати електро- та водопостачання", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки постраждали сусідні житлові будинки. Керівництво громади готове надати людям тимчасове житло.

  • Під час ракетної атаки вранці 17 листопада РФ атакувала енергооб'єкти у Волинській та Вінницькій областях. Також під ударом опинилася енергетична інфраструктура Запоріжжя.
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