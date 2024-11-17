Галущенко: відбувається чергова масована атака на енергосистему України

Вранці 17 листопада російська армія атакує ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. У деяких областях запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, ворог б'є ракетами об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

"Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Світло переможе!" – заявив Галущенко.