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За добу Сили оборони знищили ще 1640 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати близько 720 880 військових.

За добу Сили оборони знищили ще 1640 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

Сили оборони ліквідували 1640 росіян, 12 ворожих танків та 36 артилерійських систем.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 720 880 (+1640) осіб,
  • танків ‒ 9350 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19021 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20556 (+36) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60),
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3653 (+2)

Дані уточнюються

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