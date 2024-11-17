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У Вінницькій області ворог поцілив по критичній інфраструктурі

Є відключення світла. 

У Вінницькій області ворог поцілив по критичній інфраструктурі
Ілюстративне фото
Фото: t.me/luhanskaVTSA

У Вінницькій області ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними першої заступниці голови ОВА Наталі Заблолотної, потерпілих немає.

Унаслідок атаки є відключення світла. Масштаби вона не уточнила. 

"Усі служби виїхали на місця та приступлять до ліквідації наслідків одразу після відбою тривоги", – сказала Заболотна. 

Після 9 ранку вона уточнила, що світло вже почали відновлювати.

Атака 17 листопада 

Вночі та вранці неділі російська армія влаштувала комбіновану атаку ракетами і дротами, застосувала, зокрема, балістику. Є пошкодження в Києві – там горів будинок. 

У Миколаєві ворога убив двох людей, шестеро поранені. 

Вибухи лунали і в Рівненській області, а в Закарпатській у гірській місцевості упав російський дрон. 

За інформацією міністра енергетики, це – чергова атака на українську енергосистему. 

У Львівській області, в Червоноградському районі, унаслідок падіння уламків ракети горіли гаражі та авто.

У Волинській області є пошкодження енергетичної інфраструктури. 

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