У Вінницькій області ворог поцілив по критичній інфраструктурі

У Вінницькій області ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними першої заступниці голови ОВА Наталі Заблолотної, потерпілих немає.

Унаслідок атаки є відключення світла. Масштаби вона не уточнила.

"Усі служби виїхали на місця та приступлять до ліквідації наслідків одразу після відбою тривоги", – сказала Заболотна.

Після 9 ранку вона уточнила, що світло вже почали відновлювати.

Атака 17 листопада

Вночі та вранці неділі російська армія влаштувала комбіновану атаку ракетами і дротами, застосувала, зокрема, балістику. Є пошкодження в Києві – там горів будинок.

У Миколаєві ворога убив двох людей, шестеро поранені.

Вибухи лунали і в Рівненській області, а в Закарпатській у гірській місцевості упав російський дрон.

За інформацією міністра енергетики, це – чергова атака на українську енергосистему.

У Львівській області, в Червоноградському районі, унаслідок падіння уламків ракети горіли гаражі та авто.

У Волинській області є пошкодження енергетичної інфраструктури.