У Вінницькій області ворог поцілив по критичній інфраструктурі

У Вінницькій області ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними першої заступниці голови ОВА Наталі Заблолотної, потерпілих немає.
Унаслідок атаки є відключення світла. Масштаби вона не уточнила.
"Усі служби виїхали на місця та приступлять до ліквідації наслідків одразу після відбою тривоги", – сказала Заболотна.
Після 9 ранку вона уточнила, що світло вже почали відновлювати.
Атака 17 листопада
Вночі та вранці неділі російська армія влаштувала комбіновану атаку ракетами і дротами, застосувала, зокрема, балістику. Є пошкодження в Києві – там горів будинок.
У Миколаєві ворога убив двох людей, шестеро поранені.
Вибухи лунали і в Рівненській області, а в Закарпатській у гірській місцевості упав російський дрон.
За інформацією міністра енергетики, це – чергова атака на українську енергосистему.
У Львівській області, в Червоноградському районі, унаслідок падіння уламків ракети горіли гаражі та авто.
У Волинській області є пошкодження енергетичної інфраструктури.