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На Волині внаслідок атаки Росії пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Триває ліквідація наслідків.

На Волині внаслідок атаки Росії пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Фото: dailylviv.com/

Внаслідок ранкового російського ракетного обстрілу пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура у Волинській області. 

Про це повідомляє очільник Волинської ОВА Іван Рудницький. 

"Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань. Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих", – ідеться у повідомленні. 

Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.

Атака РФ 17 листопада

  • Через ракетну атаку в Україні ввели екстрені графіки відключень світла. 
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