На Волині внаслідок атаки Росії пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Внаслідок ранкового російського ракетного обстрілу пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура у Волинській області.
Про це повідомляє очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.
"Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань. Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих", – ідеться у повідомленні.
Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.
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