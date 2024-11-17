На Волині внаслідок атаки Росії пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Внаслідок ранкового російського ракетного обстрілу пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура у Волинській області.

Про це повідомляє очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.

"Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань. Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.

Атака РФ 17 листопада

Через ракетну атаку в Україні ввели екстрені графіки відключень світла.

Відомо, що внаслідок падіння уламків на Львівщині виникла пожежа. Без постраждалих.

На межі Закарпаття та Львівщини упав ворожий дрон. Тривають пошуки.

У Києві через падіння уламків виникла пожежа у багатоповерхівці. Відомо про поранених. Також уламки впали ще у трьох районах столиці.