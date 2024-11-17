РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині

Через ракетну атаку РФ в Івано-Франківській області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Уламки пошкодили житловий будинок в одній з громад Прикарпаття.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"На Прикарпатті було неспокійно. Під ударом, зокрема, — об’єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Ситуація контрольована", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що внаслідок падіння уламків також пошкоджено житловий будинок.
"Уламками пошкоджено житловий будинок в одній з громад Прикарпаття. Дякуємо нашим захисникам, які стоять на захисті неба. А також всім службам, які оперативно зреагували на подолання наслідків ракетних ударів, енергетикам, які роблять усе, щоб ми були зі світлом", — додала Онищук.
Повітряна тривога на Івано-Франківщині розпочалася о 6:37 та закінчилася о 9:25.
- Уранці 17 листопада Росія застосувала проти України близько 120 ракет різного типу та 90 ударних БпЛА. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.
- РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Є серйозні пошкодження.