РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині

Через ракетну атаку РФ в Івано-Франківській області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Уламки пошкодили житловий будинок в одній з громад Прикарпаття.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"На Прикарпатті було неспокійно. Під ударом, зокрема, — об’єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Ситуація контрольована", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок падіння уламків також пошкоджено житловий будинок.

"Уламками пошкоджено житловий будинок в одній з громад Прикарпаття. Дякуємо нашим захисникам, які стоять на захисті неба. А також всім службам, які оперативно зреагували на подолання наслідків ракетних ударів, енергетикам, які роблять усе, щоб ми були зі світлом", — додала Онищук.

Повітряна тривога на Івано-Франківщині розпочалася о 6:37 та закінчилася о 9:25.