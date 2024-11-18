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У Хмельницькому нетверезий водій "BMW" в'їхав у зупинку. Троє жінок загинули

Поліцейські затримали водія на місці події.

У Хмельницькому нетверезий водій "BMW" в'їхав у зупинку. Троє жінок загинули
У Хмельницькому BMW в'їхав у зупинку
Фото: Нацполіція

Сьогодні уранці, о 07:20 у Хмельницькому на вул. Зарічанській нетверезий водій "BMW" в'їхав у зупинку. Троє жінок загинули.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Зазначається, що спочатку кермувальник іномарки "BMW X6", рухаючись по вул. Зарічанськійдопустив дотичне зіткнення з автомобілями "Skoda Octavia" та "Mazda", після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли на зупинці, від отриманих травм загинули.

Водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події.

У Хмельницькому водій BMW в'їхав у зупинку
Фото: Нацполіція
У Хмельницькому водій BMW в'їхав у зупинку
У Хмельницькому водій BMW в'їхав у зупинку
Фото: Нацполіція
У Хмельницькому водій BMW в'їхав у зупинку

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення. 

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