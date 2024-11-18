У Хмельницькому нетверезий водій "BMW" в'їхав у зупинку. Троє жінок загинули

Сьогодні уранці, о 07:20 у Хмельницькому на вул. Зарічанській нетверезий водій "BMW" в'їхав у зупинку. Троє жінок загинули.
Про це повідомили у Нацполіції.
Зазначається, що спочатку кермувальник іномарки "BMW X6", рухаючись по вул. Зарічанськійдопустив дотичне зіткнення з автомобілями "Skoda Octavia" та "Mazda", після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.
У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли на зупинці, від отриманих травм загинули.
Водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.
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