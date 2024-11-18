Росіяни вбили чотирьох жителів Херсонщини

Під ворожими обстрілами перебували 19 населених пунктів області.

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Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 – дістали поранення. Окупанти атакували 19 населених пунктів обалсті.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Золота Балка, Станіслав, Олександрівка, Бургунка, Милове, Новодмитрівка, Осокорівка, Микільське, Антонівка, Тягинка, Нововоронцовка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Молодіжне, Новорайськ, Миколаївка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі регіону; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 53 приватні будинки.

Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.